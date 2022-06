Rapper 37enne perde metà del cranio in un’esplosione | stava usando olio di cannabis | fatale una scintilla proveniente dal frigo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 giugno 2022)dell’diinsieme al butano in quello che il Daily Mail definisce un “laboratorio di droga”. Unadalrifero ha causato una gigantesca esplosione e oggi ilNiko Brennet, conosciuto come Dr. Kanrf nella sua attività di, parla di quello che è accaduto in un seminterrato, nel 2017. La ‘bomba’ esplosa gli ha causato ustioni in tutto il corpo e gli ha portato via il 40% del. Sono 50 gli interventi chirurgici che Brennet ha subito fino a ora: “Le persone pensano che i medici mi abbiano anche rimosso una parte del cervello ma non è così”, ha detto ilcon un triste sorriso. La quasidel...