Preghiera del mattino del 3 Giugno 2022 | “Rendimi forte in questo nuovo giorno”

(Di venerdì 3 giugno 2022) Il Venerdì è ildella devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

vaticannews_it : La #famiglia al centro del Video di preghiera del #Papa per giugno, diffuso da @popesprayer_it. Francesco ricorda l… - HolySeePress : Video del Santo Padre con l’intenzione di preghiera per il mese di giugno diffusa attraverso la Rete Mondiale di Pr… - Pontifex_it : Siamo certi che con le armi della preghiera, del digiuno, dell’elemosina, e con il dono della Grazia, si possono ca… - PacodaCamino : @MariaMarysia4 Preghiera del popolo dei MOHICANI - cervelloinfuga : RT @GuidoMazzolini: Quando scrivi depositi qualcosa. Può essere una sensazione, un ricordo, un'ipotesi. Può essere un sogno, una speranza,… -

Vatican News - Italiano

'Perché quando preghiamo siamo così tristi'. Martedì 31 maggio, ultimo giornomese mariano, la Basilica di Santa Maria Maggiore è piena di fedeli, tutti inper la pace insieme al Santo Padre davanti alla statua di Maria Regina Pacis voluta da Benedetto XV alla ......die la benedizione di don Toni è seguita, tra la commozione dei tanti presenti, la breve ma sentita cerimonia dell'Alzabandiera, con le note dell'Inno nazionale suonate da una tromba... Il Papa: la famiglia per vivere la santità nel quotidiano Come già annunciato , domani 4 giugno, alle 20, nella chiesa cattedrale l’arcivescovo Michele Seccia presiederà la celebrazione della Veglia di Pentecoste, che quest’anno avrà una sottolineatura ecume ...La Veglia diocesana di Pentecoste, per la Chiesa aquilana, sabato 4 giugno, avrà luogo nella Chiesa di San Pio X al Torrione alle ore 21:00 ...