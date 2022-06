Maurizio Costanzo imbarazza De Martino con la domanda

Leggi su formatonews

(Di venerdì 3 giugno 2022) : ecco cosa è successo alShow nell’ultima puntata. Davanti ad un professionista e un’istituzione del mondo della tv come, non si può che dire la verità; lo sa bene Stefano De, ospite dell’ultima puntata della quarantesima edizione delShow.De, che risponde: ecco cosa è successo al programma.L’ex-ballerino, di recente ancora giudice al serale di Amici, è stato messo in imbarazzo dal conduttore, a cui però ha comunque risposto; ecco che cosa è successo durante l’intervista. : ecco cosa ha risposto Ospite alShow, Stefano Deha avuto modo ...