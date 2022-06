Mara Carfagna a L’Aquila, ecco quando (Di venerdì 3 giugno 2022) L’Aquila – In occasione dell’ultima settimana di campagna elettorale per le amministrative 2022, Forza Italia porta in Abruzzo alcuni dei sui “big”, i ministri che hanno attivato i maggiori provvedimenti che avranno importanti ricadute sullo sviluppo economico e sociale della nostra regione. Il primo appuntamento è previsto a L’Aquila per lunedì 6 giugno, ore 12:30, con una conferenza stampa presso il Palazzetto dei Nobili, dove interverrà l’on. Mara Carfagna (foto), Ministro per il Sud e la coesione territoriale. Martedì 7 giugno, sempre a L’Aquila, presso l’Auditorium del Parco, è previsto un incontro con l’on. Renato Brunetta, Ministro della Funzione Pubblica, che illustrerà lo stato dell’arte dei progetti di rilevanza nazionale che avranno sede nel capoluogo abruzzese. Nel corso della prossima ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 3 giugno 2022)– In occasione dell’ultima settimana di campagna elettorale per le amministrative 2022, Forza Italia porta in Abruzzo alcuni dei sui “big”, i ministri che hanno attivato i maggiori provvedimenti che avranno importanti ricadute sullo sviluppo economico e sociale della nostra regione. Il primo appuntamento è previsto aper lunedì 6 giugno, ore 12:30, con una conferenza stampa presso il Palazzetto dei Nobili, dove interverrà l’on.(foto), Ministro per il Sud e la coesione territoriale. Martedì 7 giugno, sempre a, presso l’Auditorium del Parco, è previsto un incontro con l’on. Renato Brunetta, Ministro della Funzione Pubblica, che illustrerà lo stato dell’arte dei progetti di rilevanza nazionale che avranno sede nel capoluogo abruzzese. Nel corso della prossima ...

