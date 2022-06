Ma voi le gomme le fate gonfiare ancora con la vecchia semplice (e meno sicura) aria? (Di venerdì 3 giugno 2022) In una stazione di servizio è possibile fare il pieno di benzina, gasolio, gas e magari, in quelle 'di ultima generazione', trovare persino un'area già predisposta per fare rifornimento, in futuro, di ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di venerdì 3 giugno 2022) In una stazione di servizio è possibile fare il pieno di benzina, gasolio, gas e magari, in quelle 'di ultima generazione', trovare persino un'area già predisposta per fare rifornimento, in futuro, di ...

Advertising

mauriziogabrie4 : Lo Stato x quello che interessa lui lo ottiene x fare bella figura voi pensate cosa ci sia dietro x non volermi far… - rosalinobove : RT @PresMoratti: Mi dispiace per voi modaioli ma io uso il borsello perché purtroppo non dispongo di uno sfintere così ampio da contenere c… - Sabrina63967774 : RT @seblegendvettel: Non aveva letteralmente spazio per farlo passare in quel punto, aveva gomme più calde mentre Sainz era appena uscito d… - PresMoratti : Mi dispiace per voi modaioli ma io uso il borsello perché purtroppo non dispongo di uno sfintere così ampio da cont… - muffvns : RT @seblegendvettel: Non aveva letteralmente spazio per farlo passare in quel punto, aveva gomme più calde mentre Sainz era appena uscito d… -