"L'oro olimpico non mi basta, ora voglio scendere sotto i 20'' sui 200 metri" (Di venerdì 3 giugno 2022) AGI - "Mennea? Non sapevo chi fosse, il mio mito era Andrew Howe". E ancora: "voglio diventare un grandissimo" ricordato "anche 50 anni dopo la sua morte", "sogno la finale olimpica a Parigi nel 2024" e di "scendere sotto i 20 secondi nei 200". Simpatico, sincero e intenzionato a proseguire fino alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, il 28enne sprinter azzurro Fausto Desalu si racconta in un'intervista con l'AGI alla vigilia di due importanti gare sui 200 metri della Diamond League. Eseosa Fostine Desalu, per tutti 'Fausto', è il campione olimpico della 4x100, quella che il 6 agosto scorso trionfò in 37"50 per appena un centesimo sulla Gran Bretagna, poi squalifica per doping. Il velocista delle Fiamme Gialle, figlio di una coppia di nigeriani, quella sera era in terza frazione venendo lanciato da ... Leggi su agi (Di venerdì 3 giugno 2022) AGI - "Mennea? Non sapevo chi fosse, il mio mito era Andrew Howe". E ancora: "diventare un grandissimo" ricordato "anche 50 anni dopo la sua morte", "sogno la finale olimpica a Parigi nel 2024" e di "i 20 secondi nei 200". Simpatico, sincero e intenzionato a proseguire fino alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, il 28enne sprinter azzurro Fausto Desalu si racconta in un'intervista con l'AGI alla vigilia di due importanti gare sui 200della Diamond League. Eseosa Fostine Desalu, per tutti 'Fausto', è il campionedella 4x100, quella che il 6 agosto scorso trionfò in 37"50 per appena un centesimo sulla Gran Bretagna, poi squalifica per doping. Il velocista delle Fiamme Gialle, figlio di una coppia di nigeriani, quella sera era in terza frazione venendo lanciato da ...

