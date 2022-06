LIVE – MotoGP | GP Catalogna Barcellona 2022 | le prove libere 2 in DIRETTA

(Di venerdì 3 giugno 2022) Lascritta delle2 al Gran Premio di, valevole per l’ottavo appuntamento della stagionedi. Dopo la prima sessione, i piloti tornano in pista a Montmelò per le FP2, in programma alle ore 14:10. Sportface.it seguirà tutta la programmazione del GP dicon aggiornamenti in tempo reale tramite dirette scritte, risultati al termine delle sessioni e approfondimenti. Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LASportFace.

Advertising

SkySportMotoGP : ?? GRAZIE VALE ?? Ritirato il numero 46 ?? Momento emozionante al Mugello ? ?? Gara LIVE su Sky Sport MotoGP domenica a… - SkySportMotoGP : ?? Ritirato il 46 di Rossi ?? La cerimonia al Mugello ? - gponedotcom : Scatta il nono round del mondiale 2022, su una pista che dovrebbe essere favorevole alla Yamaha e a Quartararo. Ale… - dianatamantini : ORARI MOTOGP - Motomondiale di nuovo in azione, scatta il GP di Catalunya. Tutti gli orari TV e streaming, differit… - infoitsport : Diretta MotoGp/ Prove libere live e streaming video: cronaca (Gp Catalogna 2022) -

DIRETTA/ Garastreaming video: Mugello, trionfa Bagnaia! (GP Italia 2022) Per prima cosa ricordiamo tutti gli orari dei vari eventi agonistici in programma oggi per quanto riguarda la ...PROGRAMMAZIONE GP DI CATALUNYA,SU SKY SPORT, SKY SPORT UNO E IN STREAMING SU NOW Venerdì 3 giugno Ore 8.55: prove libere 1 Moto3 Ore 9.50: prove libere 1Ore 10.50: prove libere 1 ...La diretta live scritta delle prove libere 1 al Gran Premio di Catalogna, valevole per il nono appuntamento della stagione 2022 di MotoGP. Si scende in pista sul circuito di Montmelò. Alle ore 9:55 di ...Le prove libere del GP di Catalogna 2022, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul circuito di Barcellona, andranno in scena venerdì 3 giugno. I piloti avranno a disposizione due sessioni da 45 mi ...