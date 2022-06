La società di big data che vuole aiutare Kiev a resistere ai russi (Di venerdì 3 giugno 2022) AGI - Alex Karp, il CEO di Palantir, società di analisi di Big data (tra i clienti organizzazioni governative statunitensi, banche e società private), co-fondata nel 2003 da Peter Thiel e quotata in borsa dal 2020, ha incontrato il presidente Ucraino Zelensky. Nei colloqui si è discusso di come la tecnologia di Palantir potrebbe aiutare il Paese a resistere all'invasione russa. Secondo il vice primo ministro ucraino e ministro della transizione digitale Fedorov, Karp è stato il primo CEO in visita dall'avvio dell'operazione militare ai danni del paese baltico. Fedorov ha anche comunicato sul suo canale Telegram che "l'azienda è pronta ad aprire un ufficio in Ucraina e ad avviare uno sviluppo congiunto con specialisti ucraini. Un'ulteriore cooperazione con Palantir contribuirà a ... Leggi su agi (Di venerdì 3 giugno 2022) AGI - Alex Karp, il CEO di Palantir,di analisi di Big(tra i clienti organizzazioni governative statunitensi, banche eprivate), co-fonnel 2003 da Peter Thiel e quotata in borsa dal 2020, ha incontrato il presidente Ucraino Zelensky. Nei colloqui si è discusso di come la tecnologia di Palantir potrebbeil Paese aall'invasione russa. Secondo il vice primo ministro ucraino e ministro della transizione digitale Fedorov, Karp è stato il primo CEO in visita dall'avvio dell'operazione militare ai danni del paese baltico. Fedorov ha anche comunicato sul suo canale Telegram che "l'azienda è pronta ad aprire un ufficio in Ucraina e ad avviare uno sviluppo congiunto con specialisti ucraini. Un'ulteriore cooperazione con Palantir contribuirà a ...

