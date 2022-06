La Russia pagherà caro le sanzioni sul petrolio | ma non subito

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 3 giugno 2022) Alla fine, dopo aver accettato l’ennesimo diktat del premier ungherese Viktor Orban, ovvero quello di rimuovere dalla black list il patriarca di Mosca Kirill, è stato approvato il sesto pacchetto europeo dialla. La misura più importante approvata dai 27 paesi dell’Ue è sicuramente l’embargo delrusso, un blocco degli acquisti di greggio da Mosca che non è immediato (scatterà tra sei mesi per ile tra otto mesi per i prodotti petroliferi) e non è totale (vengono escluse le importazioni attraverso l’oleodotto che fornisce Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Bulgaria). In ogni caso, a partire dal 2023 sarà bloccato il 90% delle esportazioni petrolifere russe verso l’Ue. Ma quanto sarà colpita l’economia russa da queste? Nel breve termine non molto, anzi ...