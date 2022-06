Juve Stabia, scelto il nuovo allenatore: le vespe ripartono da Colucci (Di venerdì 3 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – La Juve Stabia ha un nuovo allenatore. scelto il successore di Walter Alfredo Novellino, al cui posto, dalla prossima stagione, siederà Leonardo Colucci. Ad annunciare l’accordo con il tecnico originario di Cerignola è stata la stessa società stabiese, che ha dunque deciso di affidarsi all’allenatore che nell’ultimo campionato ha portato il Picerno al decimo posto, subentrando in corso d’opera ad Antonio Palo. Picerno poi eliminato ai play off dal Monopoli nonostante l’uno a uno finale, con i pugliesi avvantaggiati dal miglior piazzamento finale. Colucci, classe 1972, ha guidato in carriera anche Ravenna, Vis Pesaro, Pordenone, Reggiana, tra le altre, oltre ad aver allenato ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di(Na) – Laha unil successore di Walter Alfredo Novellino, al cui posto, dalla prossima stagione, siederà Leonardo. Ad annunciare l’accordo con il tecnico originario di Cerignola è stata la stessa società stabiese, che ha dunque deciso di affidarsi all’che nell’ultimo campionato ha portato il Picerno al decimo posto, subentrando in corso d’opera ad Antonio Palo. Picerno poi eliminato ai play off dal Monopoli nonostante l’uno a uno finale, con i pugliesi avvantaggiati dal miglior piazzamento finale., classe 1972, ha guidato in carriera anche Ravenna, Vis Pesaro, Pordenone, Reggiana, tra le altre, oltre ad aver allenato ...

