Jacomuzzi | «In Italia troppo peso ai procuratori Juve e Inter si fidino di Miretti e Casadei»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 3 giugno 2022) Il presidente dell’Associazionena Osservatoriha parlato dei problemi del calciono e non solo Carlo, presidente dell’Associazionena Osservatori, in unavista a La Gazzetta dello Sport ha toccato vari temi riguardanti il calciono e non solo. PERIODO CHELSEA-ABRAMOVICH – «C’era un’organizzazione incredibile, con una spiccata attenzione al settore giovanile. Portai anche i primini come gli allora giovanissimi Borini e Sala. Poi nel novembre 2008, con la crisi delle banche, hanno dovuto ridimensionare tutto il sistema e andai via, ma fu un’esperienza splendida con Mourinho che qualche volta veniva ad ascoltare le riunioni di noi dello staff». KEAN ALL’EVERTON – «Cercavano un ragazzo ...