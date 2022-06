Incidente in Piemonte, è strage. A Roma treno deraglia in galleria (Di venerdì 3 giugno 2022) Giornata nera, venerdì 3 giugno: gravissimo Incidente su strada in Piemonte. A Strevi (Alessandria) 5 persone sono morte e due ferite a causa di uno scontro frontale. A Roma l’ultima carrozza di un Frecciarossa è deragliata improvvisamente in galleria. Cinque morti e due feriti: è il bilancio di uno scontro frontale tra un furgone e un camion avvenuto a Strevi (Alessandria), nella zona dell’Acquese. L’Incidente si è verificato nel tratto della superstrada tra due rotonde della Provinciale 30, riporta online il TgCom24. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e carabinieri. I soccorritori hanno trasportato i feriti in codice rosso agli ospedali di Torino e Alessandria. Foto Ansa/Vigili del FuocoNon molto prima a Roma un treno Frecciarossa ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 3 giugno 2022) Giornata nera, venerdì 3 giugno: gravissimosu strada in. A Strevi (Alessandria) 5 persone sono morte e due ferite a causa di uno scontro frontale. Al’ultima carrozza di un Frecciarossa èta improvvisamente in. Cinque morti e due feriti: è il bilancio di uno scontro frontale tra un furgone e un camion avvenuto a Strevi (Alessandria), nella zona dell’Acquese. L’si è verificato nel tratto della superstrada tra due rotonde della Provinciale 30, riporta online il TgCom24. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e carabinieri. I soccorritori hanno trasportato i feriti in codice rosso agli ospedali di Torino e Alessandria. Foto Ansa/Vigili del FuocoNon molto prima aunFrecciarossa ...

