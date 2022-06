Giro del Delfinato 2022: startlist ed elenco partecipanti. Attesa per Primoz Roglic (Di venerdì 3 giugno 2022) Ci si avvicina al Tour de France e si iniziano ad assaggiare le strade francesi: appuntamento da domenica 5 luglio con il Giro del Delfinato. L’Attesa è ovviamente tutta per uno dei favoriti verso la Grande Boucle: Primoz Roglic. Andiamo a scoprire tutti gli altri protagonisti con la startlist in aggiornamento. startlist Giro DEL Delfinato 2022 AG2R CITROEN ? BOUCHARD Geoffrey DEWULF Stan O’CONNOR Ben NAESEN Oliver PARET-PEINTRE Aurélien VAN AVERMAET Greg VENTURINI Clement ASTANA QAZAQSTAN BATTISTELLA Samuele LUTSENKO Alexey BAHRAIN VICTORIOUS CARUSO Damiano BILBAO Pello HAIG Jack TEUNS Dylan BORA – HANSGROHE ? FABBRO Matteo KELDERMAN Wilco KONRAD Patrick MEEUS Jordi POLITT Nils POSTLBERGER Lukas WALLS ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) Ci si avvicina al Tour de France e si iniziano ad assaggiare le strade francesi: appuntamento da domenica 5 luglio con ildel. L’è ovviamente tutta per uno dei favoriti verso la Grande Boucle:. Andiamo a scoprire tutti gli altri protagonisti con lain aggiornamento.DELAG2R CITROEN ? BOUCHARD Geoffrey DEWULF Stan O’CONNOR Ben NAESEN Oliver PARET-PEINTRE Aurélien VAN AVERMAET Greg VENTURINI Clement ASTANA QAZAQSTAN BATTISTELLA Samuele LUTSENKO Alexey BAHRAIN VICTORIOUS CARUSO Damiano BILBAO Pello HAIG Jack TEUNS Dylan BORA – HANSGROHE ? FABBRO Matteo KELDERMAN Wilco KONRAD Patrick MEEUS Jordi POLITT Nils POSTLBERGER Lukas WALLS ...

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 ?? ???? The last of the 3,445 km of the Giro d'Italia 2022. The sweetest one of all. Bravo Jai!… - reportrai3 : Ad incassare parte del miliardo di euro di 'Mr. miliardo' sono state decine di società individuali spuntate nel gir… - giroditalia : ?? #GIRO EXPRESS | Tappa 2?1? La bellezza di Verona è una perla inserita in un contesto attivo e operoso: dalle cav… - messi_valeria : RT @parallelecinico: Per sopravvivere all'intervallo di una partita NBA alle 4:13 del mattino, servirebbe un buffetto di Will Smith quando… - ElleryGato : @redazioneiene Fosse vero non sarei minimamente stupito... Dopo tutti i preti pedofili in giro, dopo le ombre e gli… -