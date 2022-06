“Dallarenalucio” | festa in ricordo di Lucio Dalla su Rai 1 | quando | ospiti

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 3 giugno 2022) Il 3 giugno un cast unico omaggerà il genio del cantautore bolognese in una serata che si preannuncia tra gli eventi musicali più importanti del 2022 VERONA – Una grandenel nome della musica di uno dei cantautori più amati di tutti i tempi:. Un omaggio in note quello che andrà in onda venerdì 3 giugno in prima serata su Rai1 ore 21:25 con “” dove un cast unico, dall’Arena di Verona, onorerà il cantautore bolognese interpretando alcune delle sue più belle canzoni. Conduce Carlo Conti con la partecipazione straordinaria di Fiorella Mannoia: due meravigliosi padroni di casa che accompagneranno il pubblico per mano in quello che si preannuncia come uno degli eventi live più prestigiosi del 2022. Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Giuliano Sangiorgi, ...