Ciclismo, Classica di Bruxelles 2022: i padroni di casa vanno a caccia del titolo. Cinque azzurri in gara (Di venerdì 3 giugno 2022) Si svolgerà domenica 5 giugno la Brussels Cycling Classic 2022, corsa in linea di un giorno che promette veramente grande spettacolo. Si partirà dal Parco del Cinquantenario di Bruxelles e si arriverà, dopo 203,9 km di fatiche, in Houba de Strooperlaan, davanti allo stadio Re Baldovino. La corsa presenta diverse insidie, tra cui dieci côtes e muri e alcuni tratti in pavé che potrebbero davvero fare la differenza. Dopo una piccola parte non troppo difficile, i corridori entreranno in un circuito e dovranno scalare per ben due volte il pericolosissimo Kapelmuur (o Muro di Grammont), il Bosberg e il Congoberg, prima di affrontare lo strappo di Heiligekruiswegstraat dopo due strati di pavé. Si scollinerà sull'ultima asperità di giornata a 14 km dal traguardo, poi il percorso diventerà più semplice. Nella scorsa stagione la vittoria andò a Remco Evenepoel, ...

