Cagliari | Joao Pedro ha deciso il suo futuro | i dettagli

Joao Pedro ha deciso il suo futuro e non sarà più a Cagliari, nonostante abbia un contratto fino al 2023: a giorni la decisione sulla squadra Joao Pedro ha preso una decisione per il suo futuro. Il capitano del Cagliari non resterà in Sardegna nella prossima stagione, ma cercherà nuovi stimoli i Serie A con una nuova avventura. Diverse le squadre interessate all'italo-brasiliano. Su tutte Fiorentina e Torino pronte a darsi battaglia per aggiudicarsi l'attaccante. Attenzione a Roma, Bologna e Sassuolo interessate al giocatore. Lo scrive Il Corriere dello Sport.

