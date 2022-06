Basket, Petrucci “Il momento giusto per cambiare. Non scelgo io i giocatori. Banchero vuole l’azzurro” (Di venerdì 3 giugno 2022) Ha sconvolto il Basket italiano la decisione di Gianni Petrucci di esonerare Meo Sacchetti a tre mesi dall’appuntamento con gli Europei. E oggi a Milano il numero 1 della pallacanestro italiana ha fatto gli onori di casa presentando Gianmarco Pozzecco, il nuovo ct azzurro. E Il presidente della Fip ha fatto il punto della situazione. “Abbiamo deciso in pochi giorni questo incontro con la stampa, ovviamente. Oggi la vita di Gianmarco cambierà, perché essere ct dell’Italia è il massimo che un allenatore possa raggiungere e oggi sarà sotto l’attenzione di tutti. È l’emblema oggi del nostro movimento” ha esordito Petrucci. “Io vivo la nazionale con passione, giro in campo e sono convinto che Gianmarco sia ideale in questo ruolo. Voglio ringraziare Meo Sacchetti per questi cinque anni assieme, voglio ringraziare Ettore Messina e l’Olimpia ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) Ha sconvolto ilitaliano la decisione di Giannidi esonerare Meo Sacchetti a tre mesi dall’appuntamento con gli Europei. E oggi a Milano il numero 1 della pallacanestro italiana ha fatto gli onori di casa presentando Gianmarco Pozzecco, il nuovo ct azzurro. E Il presidente della Fip ha fatto il punto della situazione. “Abbiamo deciso in pochi giorni questo incontro con la stampa, ovviamente. Oggi la vita di Gianmarco cambierà, perché essere ct dell’Italia è il massimo che un allenatore possa raggiungere e oggi sarà sotto l’attenzione di tutti. È l’emblema oggi del nostro movimento” ha esordito. “Io vivo la nazionale con passione, giro in campo e sono convinto che Gianmarco sia ideale in questo ruolo. Voglio ringraziare Meo Sacchetti per questi cinque anni assieme, voglio ringraziare Ettore Messina e l’Olimpia ...

