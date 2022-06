Andreas Muller in crisi, la confessione di Veronica Peparini (Di venerdì 3 giugno 2022) Andreas Muller nei giorni scorsi ha ammesso che sta vivendo un periodo veramente difficile: inevitabilmente i fan del ballerino hanno pensato che qualcosa non andasse con Veronica Peparini. A parlare ora è lei, che chiarisce cosa sta succedendo tra i due e soprattutto perché Andreas è in crisi. Andreas Muller: “Se sono depresso? Ti dirò, sì” Proprio Andreas Muller aveva ammesso qualche tempo fa di stare molto male. “Se sono depresso? Ti dirò, sì. Anche. Significa che troppe cose mi hanno toccato e sono arrivate di botto nello stesso momento. Sono giù, scarico e spento. Amici? No non ci sarò, il serale è già iniziato. Penso di avere problemi in tutto ultimamente. Tra questi si aggiunge anche un infortunio che dovevo ... Leggi su tvzap (Di venerdì 3 giugno 2022)nei giorni scorsi ha ammesso che sta vivendo un periodo veramente difficile: inevitabilmente i fan del ballerino hanno pensato che qualcosa non andasse con. A parlare ora è lei, che chiarisce cosa sta succedendo tra i due e soprattutto perchéè in: “Se sono depresso? Ti dirò, sì” Proprioaveva ammesso qualche tempo fa di stare molto male. “Se sono depresso? Ti dirò, sì. Anche. Significa che troppe cose mi hanno toccato e sono arrivate di botto nello stesso momento. Sono giù, scarico e spento. Amici? No non ci sarò, il serale è già iniziato. Penso di avere problemi in tutto ultimamente. Tra questi si aggiunge anche un infortunio che dovevo ...

