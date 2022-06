Anche gli animali hanno un gusto estetico, forse (Di venerdì 3 giugno 2022) I passeri di Giava preferiscono il cubismo, i pavoni i colori accesi, mentre un tipo di pesce palla disegna cerchi per il gusto di farlo Leggi su ilpost (Di venerdì 3 giugno 2022) I passeri di Giava preferiscono il cubismo, i pavoni i colori accesi, mentre un tipo di pesce palla disegna cerchi per ildi farlo

Advertising

CarloVerdelli : La Repubblica italiana è un regalo. Ce l’hanno fatto 76 anni fa. Gli Alleati, certo. E i partigiani, anche se in tr… - RaiCultura : Il #2giugno 1946 gli italiani furono chiamati alle urne per scegliere tra monarchia o #repubblica ed eleggere i mem… - _Nico_Piro_ : @giammarcosicuro @rulajebreal Cara @rulajebreal caro @giammarcosicuro non entro nel merito anche perchè chi vuole h… - urania2906 : RT @CarloVerdelli: La Repubblica italiana è un regalo. Ce l’hanno fatto 76 anni fa. Gli Alleati, certo. E i partigiani, anche se in troppi… - Nicola23453287 : RT @sem_07it: @AxlGuidato Chiamali scemi. Del resto per quale motivo dovrebbero farlo? Avrebbero dovuto sanzionare anche gli USA per la gue… -