Addio a Liliana De Curtis | figlia di Totò | aveva 89 anni

(Di venerdì 3 giugno 2022)De, unicadie Diana Bandini Rogliani, legatissima al ricordo del padre che ha dominato tutta la sua vita: si è spenta oggi all’età di 89nella sua abitazione a Roma, assistita dallaElena. I funerali si terranno a Napoli, ma la data non è stata ancora resa nota. Desiderava essere seppellita nel cimitero di Santa Maria del Pianto a Napoli, lo stesso dov’è tumulato il celebre attore napoletano.avrebbe voluto fare l’attrice cinematografica, ma il principe Antonio De(1898-1967) glielo impedì consentendole soltanto, quando era bambina, una breve apparizione in un suo film del 1940, “San Giovdecollato”; ha avuto un piccolissimo ruolo anche in “Orient ...

All'anagrafeFocas Flavio Angelo Ducas Comneno De Curtis di Bisanzio Gagliardi, era nata il 10 maggio 1933. Al momento, non si conoscono le cause che hanno portato al suo decesso. Con due ...Le fu dato il nome di battesimo in ricordo diCastagnola cui l'attore napoletano era stato legato e che si suicidò per amore di Totò. Ha partecipato alle riprese di alcuni film come San ...Liliana de Curtis è scomparsa all’età di 89 anni. Una vita contrassegnata da tanti successi che l’hanno resa amatissima. Conosciamo meglio il suo lato privato. Tra gli attori che più hanno segnato la ...Napoli, 3 Giugno – È morta stamani nella sua casa romana a 89 anni, Liliana De Curtis, la figlia di Totò. I funerali si terranno a Napoli, ma la data non è stata ancora resa nota. Era nata a Roma il ...