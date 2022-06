Tre club di Serie A in ansia per l’indice di liquidità: l’iscrizione al campionato è a rischio, il parametro e le scadenze (Di giovedì 2 giugno 2022) I club di Serie A iniziano a lavorare in vista della prossima stagione, l’obiettivo è quello di non farsi trovare impreparati ai nastri di partenza. L’ultima stagione si è conclusa con la vittoria del Milan, il duello con l’Inter è stato bellissimo. In Champions anche Napoli e Juventus, in Europa League Lazio e Roma, la Fiorentina in Conference. Infine Cagliari, Genoa a Venezia in Serie B. Le società sono in contatto per programmare la prossima stagione e il primo parametro è rappresentato dall’iscrizione ai campionati. Una delle ultime novità riguarda l’introduzione dell’indice di liquidità, un aspetto in grado di valutare la condizione economica dei club. Cos’è l’indice di liquidità l’indice di ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 2 giugno 2022) IdiA iniziano a lavorare in vista della prossima stagione, l’obiettivo è quello di non farsi trovare impreparati ai nastri di partenza. L’ultima stagione si è conclusa con la vittoria del Milan, il duello con l’Inter è stato bellissimo. In Champions anche Napoli e Juventus, in Europa League Lazio e Roma, la Fiorentina in Conference. Infine Cagliari, Genoa a Venezia inB. Le società sono in contatto per programmare la prossima stagione e il primoè rappresentato dalai campionati. Una delle ultime novità riguarda l’introduzione deldi, un aspetto in grado di valutare la condizione economica dei. Cos’èdidi ...

Advertising

capuanogio : ?? Secondo #Repubblica ci sono tre club che non rispettano il nuovo parametro dell'indice di liquidità obbligatorio… - MFajriyansyah : RT @capuanogio: ?? Secondo #Repubblica ci sono tre club che non rispettano il nuovo parametro dell'indice di liquidità obbligatorio per isc… - Eamlaen : RT @capuanogio: ?? Secondo #Repubblica ci sono tre club che non rispettano il nuovo parametro dell'indice di liquidità obbligatorio per isc… - TUTTOJUVE_COM : Repubblica - Indice di liquidità, tre club di A sono in ritardo. Ma c'è tempo fino al 22 giugno per mettersi in reg… - unarobasottile : RT @capuanogio: ?? Secondo #Repubblica ci sono tre club che non rispettano il nuovo parametro dell'indice di liquidità obbligatorio per isc… -