Tragedia in Rai | le lacrime della conduttrice

Leggi su altranotizia

(Di giovedì 2 giugno 2022) Una delle più famose e amate conduttrici televisive delle reti Rai ha raccontato in tv di un evento drammatico e inaspettato, che si è verificato nei giorni scorsi. Scopriamo di chi si tratta e cosa è accaduto. Uno dei personaggi più amati del team è stato coinvolto in un triste episodio. eleonora-daniele-Altranotizia-(Fonte: Google)Nessuno si aspettava di cominciare una puntata del programma Rai Uno così, eppure è iniziata tra le. Ecco cosa è successo. Rai, triste episodio annunciato durante il programma La puntata del 30 maggio del format “Storie Italiane”, è iniziata nel peggiore dei modi. A caratterizzare l’inizio del programma è stato il pianto. Come forse molti di voi sapranno al timone del format di Rai Uno, c’è la presentatrice ed ex gieffina Eleonora Daniele. Purtroppo, a quanto ...