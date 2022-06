Tifosi razzisti | Pardew lascia Sofia - Sport - quotidiano net

Advertising

SOFIA (Bulgaria) L'allenatore del Cska Sofia Alan Pardew si è dimesso per i comportamentidi alcunidella squadra bulgara, che hanno lanciato banane all'indirizzo dei giocatori di colore del proprio team. Pardew (nella foto) ieri ha lasciato la guida tecnica del Cska con ...Durante la gara sfida interna contro il Botev Plovdiv, idel Cska hanno preso di mira i quattro giocatori di colore della squadra con insultie lanciando loro delle banane . Alan ... Se il cartellino giallo è una questione di pelle | B. Magistro e M. Wack L’allenatore del Cska Sofia Alan Pardew si è dimesso per i comportamenti razzisti di alcuni tifosi della squadra bulgara, che hanno lanciato banane all’indirizzo dei giocatori di colore del proprio te ...Lanciano banane in campo contro i giocatori di colore: così il tecnico inglese lascia la squadra bulgara: «Quello che è successo è inaccettabile. Non voglio allenare davanti a tifosi razzisti» ...