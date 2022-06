Stefano De Martino: 'Belen? Le cose vanno bene, tutto il resto è vita' (Di giovedì 2 giugno 2022) Stefano De Martino si è lasciato andare a delle dichiarazioni sulla sua ritrovata compagna, Belen Rodriguez . Intervistato al Maurizio Costanzo Show, il ballerino e conduttore ha ammesso che tra lui e ... Leggi su leggo (Di giovedì 2 giugno 2022)Desi è lasciato andare a delle dichiarazioni sulla sua ritrovata compagna,Rodriguez . Intervistato al Maurizio Costanzo Show, il ballerino e conduttore ha ammesso che tra lui e ...

Advertising

andreastoolbox : #Stefano De Martino: «Belen? Le cose vanno bene, tutto il resto è vita» - Novella_2000 : Stefano De Martino rivela come vanno adesso le cose con Belen - infoitcultura : Stefano De Martino spiazza sul ritorno con Belen/ 'Tutti hanno un amore tormentato' - infoitcultura : 'Stefano come va con Belen?', la risposta di De Martino a Costanzo è spiazzante - zazoomblog : “Tra me e Belen”. Stefano De Martino la domanda è a bruciapelo. E svela cosa sta succedendo - #Belen”. #Stefano… -