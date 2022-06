Si dimette la numero 2 di Facebook, Sheryl Sandberg (Di giovedì 2 giugno 2022) Si è dimessa la numero due di Meta (Facebook), Sheryl Sandberg, Chief Operating Officer della società fondata da Marck Zuckerberg. Ad annunciarlo lo stesso fondatore di Facebook dal suo social Network. "È la fine di un'era - ha scritto - Dopo 14 anni, la mia cara amica e compagna Sheryl Sandberg si dimetterà da COO di Meta. Quando Sheryl si è unita a me nel 2008, avevo solo 23 anni e non sapevo quasi nulla sulla gestione di un'azienda. Avevamo costruito un grande prodotto - il sito Facebook - ma non avevamo ancora un'azienda redditizia e stavamo lottando per passare da una piccola startup a una vera organizzazione. Sheryl ha architettato la nostra attività pubblicitaria, ha assunto grandi persone, ha ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 2 giugno 2022) Si è dimessa ladue di Meta (),, Chief Operating Officer della società fondata da Marck Zuckerberg. Ad annunciarlo lo stesso fondatore didal suo social Network. "È la fine di un'era - ha scritto - Dopo 14 anni, la mia cara amica e compagnasirà da COO di Meta. Quandosi è unita a me nel 2008, avevo solo 23 anni e non sapevo quasi nulla sulla gestione di un'azienda. Avevamo costruito un grande prodotto - il sito- ma non avevamo ancora un'azienda redditizia e stavamo lottando per passare da una piccola startup a una vera organizzazione.ha architettato la nostra attività pubblicitaria, ha assunto grandi persone, ha ...

