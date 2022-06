Roma, Mourinho non boccia Shomurodov: confermato anche per la prossima stagione (Di giovedì 2 giugno 2022) Mourinho ha confermato Shomurodov Roma, 2 giugno 2022 - La stagione non è andata come tutti si aspettavano, ma Jose Mourinho ha deciso di concedere un'altra possibilità a Eldor Shomurodov . L'uzbeko ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022)ha, 2 giugno 2022 - Lanon è andata come tutti si aspettavano, ma Joseha deciso di concedere un'altra possibilità a Eldor. L'uzbeko ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per la #UECLfinal ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma #RomaFeyenoord - lapoelkann_ : Boa sorte grande mister Mourinho e alla Roma ?? unica italiana ???? nelle coppe europee #RomaFeyenoord - lapoelkann_ : Grande Roma ????????!!!! Complimenti alla Roma e Mourinho per aver portato questa coppa in Italia ???? !!!!! Meritatissima!!! - Giancarlo1010 : Iniziate le trattative tra #Frattesi e la #Roma Richiesta da parte dell'allenatore #Mourinho ??? - vivperelmilan : RT @Pirichello: L’unica cosa che riconosco a Mourinho è il rapporto che può avere con giocatori dal grande nome e l’opera di convincimento… -