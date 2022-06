Referendum sulla giustizia, Conte difende la scelta dei No (Di giovedì 2 giugno 2022) ROMA – Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte (foto), difende la scelta dei No al Referendum e il lavoro in Parlamento. “Noi abbiamo presentato una riforma complessiva della giustizia e non pensiamo che a colpi di Referendum si possano migliorare, accelerare i tempi della giustizia. I Referendum così concepiti sembrano quasi una vendetta della politica nei confronti della magistratura”. Intanto la capogruppo del Pd alla Camera, Debora Serracchiani, ribadisce la posizione dem: “I quesiti, se approvati, creano maggiori problemi che soluzioni”. Tuttavia nel Pd non sono pochi gli esponenti che hanno già dichiarato che voteranno a favore di alcuni quesiti, da Andrea Marcucci a Giorgio Gori passando per Stefano Ceccanti ed Enrico Morando. Tuttavia, ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 2 giugno 2022) ROMA – Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe(foto),ladei No ale il lavoro in Parlamento. “Noi abbiamo presentato una riforma complessiva dellae non pensiamo che a colpi disi possano migliorare, accelerare i tempi della. Icosì concepiti sembrano quasi una vendetta della politica nei confronti della magistratura”. Intanto la capogruppo del Pd alla Camera, Debora Serracchiani, ribadisce la posizione dem: “I quesiti, se approvati, creano maggiori problemi che soluzioni”. Tuttavia nel Pd non sono pochi gli esponenti che hanno già dichiarato che voteranno a favore di alcuni quesiti, da Andrea Marcucci a Giorgio Gori passando per Stefano Ceccanti ed Enrico Morando. Tuttavia, ...

Advertising

VittorioSgarbi : Il 12 giugno andate a votare i referendum sulla giustizia. E votate “Sì”: serviranno a migliorare la giustizia in I… - LegaSalvini : Matteo #Salvini: “A meno di due settimane dal voto per i Referendum sulla Giustizia e per le Amministrative, un gru… - LegaSalvini : IL TEMPO: “REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA NASCOSTI: LO DICE PURE L’AGCOM” «Per l’agenzia le emittenti hanno dedicato p… - nives71556203 : RT @anitablanco3: Referendum sulla giustizia - 12 GIUGNO Visti i sondaggi sulla bassa affluenza io resterò a casa: la migliore condanna… - tma_1789 : RT @mpiacenonaver1: L'italia è quel paese dove se beccano un morto de fame che se ruba un portafoglio perchè c'aveva fame va in galera per… -