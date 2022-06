Rai, verso ipotesi Orfeo al Tg3. Di Bella Approfondimento e Sala day time (Di giovedì 2 giugno 2022) (Adnkronos) – Un ritorno alla direzione del Tg3 per Mario Orfeo, che sarebbe sostituito agli approfondimenti giornalistici da Antonio Di Bella, e la direzione della fascia day time alla attuale direttrice del telegiornale della terza rete Simona Sala. Sarebbe questa la soluzione che l’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, potrebbe portare mercoledì 8 giugno al cda Rai. “Io sono al mare, di questa cosa leggo sui giornali” dice all’Adnkronos il direttore del Day time Rai Antonio Di Bella, a proposito delle indiscrezioni che lo vedrebbero al posto di Mario Orfeo alla direzione Approfondimenti della Rai. “Aspetto comunicazioni formali dall’azienda che non ho mai avuto”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 2 giugno 2022) (Adnkronos) – Un ritorno alla direzione del Tg3 per Mario, che sarebbe sostituito agli approfondimenti giornalistici da Antonio Di, e la direzione della fascia dayalla attuale direttrice del telegiornale della terza rete Simona. Sarebbe questa la soluzione che l’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, potrebbe portare mercoledì 8 giugno al cda Rai. “Io sono al mare, di questa cosa leggo sui giornali” dice all’Adnkronos il direttore del DayRai Antonio Di, a proposito delle indiscrezioni che lo vedrebbero al posto di Marioalla direzione Approfondimenti della Rai. “Aspetto comunicazioni formali dall’azienda che non ho mai avuto”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

