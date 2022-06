Napoli | sorelle sfregiate con l’acido La zia | “Ero lì | ma non sono stata io”

(Di giovedì 2 giugno 2022) “Ero in corso Amedeo di Savoia quando Elena e Federicastate aggredite con, ma io non c’entro niente. Ero con una mia amica e in mano avevo solo il casco”. Si professa innocente Francesca, la zia delle due ragazze che da ieri è in stato di fermo nel carcere di Pozzuoli, e sostiene L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Dopo quella notte, ha ancora paura. Ha paura per sè, per la sua bambina, per la sua sorella più piccola, delle persone a cui vuole bene. Ha paura delle sue foto pubblicate su siti e giornali e delle ...Ha 22 anni ed è la zia delle duesfregiate con l'acido ala donna sulla quale si è concentrata l'attenzione degli inquirenti della Squadra Mobile e della Procura di. La donna si è recata in Questura per ...Ha 22 anni ed è la zia delle due sorelle sfregiate con l'acido a Napoli la donna sulla quale si è concentrata l'attenzione degli inquirenti della Squadra Mobile e della Procura di Napoli. La donna si ...Dopo quella notte, ha ancora paura. Ha paura per sè, per la sua bambina, per la sua sorella più piccola, delle persone a cui vuole bene. Ha paura delle sue foto pubblicate su siti ...