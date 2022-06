Mattarella accoglie i disabili al Quirinale: "Siete i benvenuti. Con voi Palazzo è più allegro" (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 2 giugno 2022 "Sono contento di vedervi qui nei Giardini del Quirinale dove Siete i benvenuti. Oggi è un giorno importante per l'Italia e la vostra presenza rende più allegro il Quirinale e i ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 2 giugno 2022 "Sono contento di vedervi qui nei Giardini deldove. Oggi è un giorno importante per l'Italia e la vostra presenza rende piùile i ...

Advertising

MinisteroDifesa : #2Giugno Il Ministro @guerini_lorenzo accoglie il Presidente #Mattarella. A breve l'apertura delle celebrazioni per… - franconemarisa : RT @MinisteroDifesa: #2Giugno Il Ministro @guerini_lorenzo accoglie il Presidente #Mattarella. A breve l'apertura delle celebrazioni per la… - Affaritaliani : Mattarella accoglie i disabili al Quirinale: 'Siete i benvenuti. Con voi Palazzo è più allegro' - MartinaLange14 : RT @MinisteroDifesa: #2Giugno Il Ministro @guerini_lorenzo accoglie il Presidente #Mattarella. A breve l'apertura delle celebrazioni per la… - FalcionelliFede : RT @MinisteroDifesa: #2Giugno Il Ministro @guerini_lorenzo accoglie il Presidente #Mattarella. A breve l'apertura delle celebrazioni per la… -