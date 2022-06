LIVE Trevisan-Gauff 3-6 1-6, Roland Garros 2022 in DIRETTA: termina il sogno di Martina, che esce tra gli applausi (Di giovedì 2 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:20 termina qui la nostra DIRETTA LIVE di Trevisan-Gauff. Grazie per aver seguito con noi la seconda semifinale femminile del Roland Garros. A tutti i lettori ed amici di OA Sport buona continuazione di serata. 18:18 esce a testa alta Martina, che da lunedì troverà il best ranking tra le prime trenta del mondo. Quest’oggi l’azzurra ha potuto poco, subendo al servizio. Solo il 46% di punti conquistati con la prima da parte di Trevisan, il 32% con la seconda. Gauff centra con merito la finale, dove affronterà Iga Swiatek. CORI Gauff b. Martina Trevisan 6-3 6-1. Risposta out ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:20qui la nostradi. Grazie per aver seguito con noi la seconda semifinale femminile del. A tutti i lettori ed amici di OA Sport buona continuazione di serata. 18:18a testa alta, che da lunedì troverà il best ranking tra le prime trenta del mondo. Quest’oggi l’azzurra ha potuto poco, subendo al servizio. Solo il 46% di punti conquistati con la prima da parte di, il 32% con la seconda.centra con merito la finale, dove affronterà Iga Swiatek. CORIb.6-3 6-1. Risposta out ...

