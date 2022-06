Lazio | ipotesi di scambio | Luis Alberto al Napoli per Zielinski

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 2 giugno 2022) Calciomercato, si lavora al possibilecon ilalla corte di Spalletti in cambio diIl futuro diresta avvolto nel mistero. Nonostante un contratto in essere fino al 30 giugno del 2025 con la, lo spagnolo potrebbe cambiare maglia. Come riferisce l’edizione odierna de Il Tempo, oltre all’Siviglia, nelle ultime ore è spuntata la clamorosadi unoalla pari con Piotr, in uscita dal. Entrambi i cartellini vengono valutati 30 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.