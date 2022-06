L'aereo della Regina fallisce l'atterraggio Paura a bordo per una tempesta di fulmini (Di giovedì 2 giugno 2022) Momenti di ansia per la 96enne Regina Elisabetta, a bordo del jet privato che la riportava a Londra dopo qualche giorno trascorso nel castello di Balmoral, in vista degli eventi clou delle ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Momenti di ansia per la 96enneElisabetta, adel jet privato che la riportava a Londra dopo qualche giorno trascorso nel castello di Balmoral, in vista degli eventi clou delle ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un aereo passeggeri della Tara Air diretto in una zona montuosa del Nepal è scomparso con 22 persone a bordo: lo ha… - VanityFairIt : La sovrana ha dovuto posticipare (anche se di poco) il volo di ritorno a Londra, ecco perché… - giulianol : RT @agambella: #Ucraina Report di 8 missili Kalibr lanciati da navi russe al largo della Crimea. Per ora abbiamo notizia di un solo missile… - casino90210 : RT @claudio_who: @AxlGuidato @Benny_B_1 Agenti FBI hanno frequentato il killer per mesi in una chat online. Uno è stato avvisato mezz'ora p… - Ultron65 : RT @agambella: #Ucraina Report di 8 missili Kalibr lanciati da navi russe al largo della Crimea. Per ora abbiamo notizia di un solo missile… -