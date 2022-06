Calciomercato, parla Dybala: l’ha detto sul suo futuro! (Di giovedì 2 giugno 2022) Le strade di Paulo Dybala e quelle della Juventus si sono tristemente interrotte, in molti infatti vedevano nell’argentino l’erede designato di un’altra leggenda juventina, Alessandro Del Piero. Purtroppo scelte fatte da ambedue le parti hanno determinato uno strappo che neanche i tifosi e lo stesso giocatore nell’ultima sera, dopo essersi lasciato andare grondando lacrime, erano stati capaci di ricucire. A seguito della brutta sconfitta subita dall’Italia nella Finalissima di ieri sera ad opera dell’Argentina, nella quale anche l’ex rosanero ha impresso la sua firma nella vittoria in soli cinque minuti con un sinistro che ha tagliato fuori da ogni colpa Donnarumma, Dybala si è espresso sul suo futuro. Paulo Dybala CalciomercatoAi microfoni di ESPN si è così espresso: ““Futuro? Sono abbastanza tranquillo, la gente ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 2 giugno 2022) Le strade di Pauloe quelle della Juventus si sono tristemente interrotte, in molti infatti vedevano nell’argentino l’erede designato di un’altra leggenda juventina, Alessandro Del Piero. Purtroppo scelte fatte da ambedue le parti hanno determinato uno strappo che neanche i tifosi e lo stesso giocatore nell’ultima sera, dopo essersi lasciato andare grondando lacrime, erano stati capaci di ricucire. A seguito della brutta sconfitta subita dall’Italia nella Finalissima di ieri sera ad opera dell’Argentina, nella quale anche l’ex rosanero ha impresso la sua firma nella vittoria in soli cinque minuti con un sinistro che ha tagliato fuori da ogni colpa Donnarumma,si è espresso sul suo futuro. PauloAi microfoni di ESPN si è così espresso: ““Futuro? Sono abbastanza tranquillo, la gente ...

