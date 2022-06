Advertising

fisco24_info : Borsa: Milano cauta (+0,35%), corre Moncler, giù Saipem: Spread si assesta a 202 punti, Eni e Tenaris frenate dal g… - AssoCare : Ordine TSRM e PSTRP di Milano e province: assegnata la Borsa di Studio “Giuseppe Bardo” a due studentesse virtuose… - InvestingItalia : #Borsa Milano in lieve rialzo, ma volumi festivi, volatile Saipem, bene lusso - - vinierm : RT @infoiteconomia: Borsa: Europa cede dietro Wall Street, Milano -0,65% - ForexOnlineMeIt : In recupero la Borsa di Milano e gli altri mercati europei -

Agenzia ANSA

Appare cauta Piazza Affari dopo quasi 3 ore di scambi. L'indice Ftse Mib (+0,35% a 24.365 punti) si mantiene sotto il livello segnato in apertura tra scambi sottili per 350 milioni di euro, a causa ...Tra le small - cap di, modesto guadagno per Orsero , che avanza di poco a +0,51%. 02 - 06 - 2022 11:00 Borsa: Milano chiude in calo, -0,9% (ANSA) - MILANO, 02 GIU - Appare cauta Piazza Affari dopo quasi 3 ore di scambi. L'indice Ftse Mib (+0,35% a 24.365 punti) si mantiene sotto il livello segnato in apertura tra scambi sottili per 350 m ...MILANO (Reuters) - Seduta di generale rimbalzo per i mercati, Piazza Affari inclusa, dove tuttavia si segnalano bassi volumi per la festa della Repubblica. I mercati asiatici hanno chiuso deboli sui ...