A lezione di investimenti (Di giovedì 2 giugno 2022) La cultura finanziaria in Italia non è sviluppata come dovrebbe. Perciò è fondamentale una consulenza ragionata che avvicini i clienti al mercato secondo le formule più adatte. Ne parla con Panorama Alessandro Melzi d’Eril, a.d. di Anima, il maggiore gruppo indipendente del settore che per le sue performance è diventato un modello di business. Quotata a Piazza Affari dal 2014, oggi Anima è il più grande gruppo indipendente del risparmio gestito nel nostro Paese: quarta in classifica per dimensioni in Italia, gestisce 197 miliardi di euro, pari all’8,1 per cento del mercato. Si trova poi al centro di interessi incrociati che possono intrecciarsi ancora di più quando si concretizzeranno le prossime mosse del risiko non solo bancario. Per una serie di motivi. Il primo, riguarda i suoi azionisti. È partecipata dal BancoBpm, che ne possiede il 20,6 per cento, e da Poste (con l’11). ... Leggi su panorama (Di giovedì 2 giugno 2022) La cultura finanziaria in Italia non è sviluppata come dovrebbe. Perciò è fondamentale una consulenza ragionata che avvicini i clienti al mercato secondo le formule più adatte. Ne parla con Panorama Alessandro Melzi d’Eril, a.d. di Anima, il maggiore gruppo indipendente del settore che per le sue performance è diventato un modello di business. Quotata a Piazza Affari dal 2014, oggi Anima è il più grande gruppo indipendente del risparmio gestito nel nostro Paese: quarta in classifica per dimensioni in Italia, gestisce 197 miliardi di euro, pari all’8,1 per cento del mercato. Si trova poi al centro di interessi incrociati che possono intrecciarsi ancora di più quando si concretizzeranno le prossime mosse del risiko non solo bancario. Per una serie di motivi. Il primo, riguarda i suoi azionisti. È partecipata dal BancoBpm, che ne possiede il 20,6 per cento, e da Poste (con l’11). ...

