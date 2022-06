Una vita anticipazioni: attentato ad Acacias 38, chi morirà per colpa della bomba? (Di mercoledì 1 giugno 2022) Vi avevamo detto che le puntate di giugno di Una vita sarebbero state ricche di colpi di scena ed ecco che sta per succedere di tutto. Il primo colpo di scena: la morte di Marcos, ucciso da Natalia…Il ritorno di Aurelio e Anabel e l’attentato che sta per essere messo a punto da Soeldad, con Genoveva che fa di tutto per incolpare Felipe di quanto sta accadendo ad Acacias 38. Insomma ne vedremo delle belle e come sempre, andiamo per gradi e iniziamo con le anticipazioni per la puntata di Una vita di domani, 2 giugno 2022. La soap spagnola andrà in onda anche nei giorni di festa! E domani vedremo un episodio e mezzo, si parte come sempre alle 14,10 e poi si va in onda fino alle 15,46. Questo significa che vedremo la seconda parte dell’episodio 1402 e l’episodio 1403 in modo integrale. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 1 giugno 2022) Vi avevamo detto che le puntate di giugno di Unasarebbero state ricche di colpi di scena ed ecco che sta per succedere di tutto. Il primo colpo di scena: la morte di Marcos, ucciso da Natalia…Il ritorno di Aurelio e Anabel e l’che sta per essere messo a punto da Soeldad, con Genoveva che fa di tutto per inre Felipe di quanto sta accadendo ad38. Insomma ne vedremo delle belle e come sempre, andiamo per gradi e iniziamo con leper la puntata di Unadi domani, 2 giugno 2022. La soap spagnola andrà in onda anche nei giorni di festa! E domani vedremo un episodio e mezzo, si parte come sempre alle 14,10 e poi si va in onda fino alle 15,46. Questo significa che vedremo la seconda parte dell’episodio 1402 e l’episodio 1403 in modo integrale. ...

