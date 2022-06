Traffico Roma del 01-06-2022 ore 18:30 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione sul grande raccordo anulare il Traffico continua ad essere sostenuto tra l’autostrada Roma-fiumicino e la diramazione Roma Sud lungo la carreggiata esterna pochi Cambiamenti sulla carreggiata interna dove gli spostamenti sono maggiormente concentrati tra Trionfale Prenestina ulteriori difficoltà in quest’ultima ora per chi viaggia sul Urbano della A24 causate da un incidente in prossimità dello svincolo di Settecamini verso la barriera autostradale di Roma Est code possibili anche sulla autostrada Fiumicino sempre per un incidente da prima dello svincolo del raccordo anulare a viale Parco de’ Medici in direzione Eur code per Traffico sulla A1 Roma Napoli tra la A24 e Montone per chi va Napoli ripercussioni possibili da San ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 1 giugno 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione sul grande raccordo anulare ilcontinua ad essere sostenuto tra l’autostrada-fiumicino e la diramazioneSud lungo la carreggiata esterna pochi Cambiamenti sulla carreggiata interna dove gli spostamenti sono maggiormente concentrati tra Trionfale Prenestina ulteriori difficoltà in quest’ultima ora per chi viaggia sul Urbano della A24 causate da un incidente in prossimità dello svincolo di Settecamini verso la barriera autostradale diEst code possibili anche sulla autostrada Fiumicino sempre per un incidente da prima dello svincolo del raccordo anulare a viale Parco de’ Medici in direzione Eur code persulla A1Napoli tra la A24 e Montone per chi va Napoli ripercussioni possibili da San ...

