Soliera | bambino caduto dal balcone | è grave Arrestata la babysitter | «Non aveva mai dato segni di squilibrio»

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Modena: ilha 13 mesi ed è in prognosi riservata. La donna, Monica Santi, 32 anni, incensurata, non ha risposto alle domande: «È sotto choc, non ricorda nulla». Decisiva la testimonianza della signora delle pulizie

di Alessandro Fulloni e Valentina Lanzilli Modena: ilha 13 mesi ed è in prognosi riservata. La donna, Monica Santi, 32 anni, incensurata, non ha ... strada che attraversa, 15 mila ......dima non ha detto nulla ai giudici. Secondo la sua avvocata (nominata d'ufficio) Francesca Neri la donna è ancora sotto choc. Secondo la donna delle pulizie dei genitori del, una ...E’ nel carcere di Modena con l’accusa di tentato omicidio la babysitter di 32 anni che questa mattina era in casa con un bambino di 13 mesi, caduto dal secondo piano a Soliera, nel modenese. ”La ragaz ...'Certo, conosciamo la mamma – ha proseguito un’altra vicina di casa – l’abbiamo vista crescere perché è di Soliera, anche se è da poco che sono venuti Soliera (Modena), 1 giugno 2022 - 'Nostro nipote ...