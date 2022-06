Serie C, ritorno in vista per l’ex Palermo Tedino: su di lui Pro Vercelli e Taranto (Di mercoledì 1 giugno 2022) Potrebbe essere un ritorno in Serie C per Bruno Tedino, ex tecnico di Pordenone e Palermo. Due club di terza Serie su di lui Leggi su mediagol (Di mercoledì 1 giugno 2022) Potrebbe essere uninC per Bruno, ex tecnico di Pordenone e. Due club di terzasu di lui

