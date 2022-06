Salvini sugli incontri con Razov: “Lavoro per la pace e continuerò a farlo”. Il suo consulente Capuano: “Pronto a spiegare al Copasir” (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Per la pace si lavora con ambasciatori e governi di tanti Paesi, alla luce del sole, comunicandolo anche a giornali e tv più volte, avendo come unico obiettivo la fine della guerra. Io l’ho fatto e continuerò a farlo, spero in compagnia di tanti colleghi che in questi giorni criticano e chiacchierano, ma per arrivare alla pace non muovono un dito, preferendo parlare di armi e guerra”. Così il segretario leghista Matteo Salvini commenta le rivelazioni di stampa sui propri incontri con l’ambasciatore russo in Italia, Sergei Razov, all’insaputa del governo: dapprima una cena il 1° marzo, sei giorni dopo l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin, poi un altro faccia a faccia ad aprile e infine l’ultimo (anticipato martedì dal Fatto) il 19 maggio all’ambasciata di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Per lasi lavora con ambasciatori e governi di tanti Paesi, alla luce del sole, comunicandolo anche a giornali e tv più volte, avendo come unico obiettivo la fine della guerra. Io l’ho fatto e, spero in compagnia di tanti colleghi che in questi giorni criticano e chiacchierano, ma per arrivare allanon muovono un dito, preferendo parlare di armi e guerra”. Così il segretario leghista Matteocommenta le rivelazioni di stampa sui propricon l’ambasciatore russo in Italia, Sergei, all’insaputa del governo: dapprima una cena il 1° marzo, sei giorni dopo l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin, poi un altro faccia a faccia ad aprile e infine l’ultimo (anticipato martedì dal Fatto) il 19 maggio all’ambasciata di ...

