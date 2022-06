Quest’uomo con la divisa delle SS non è George Soros, ma il contabile nazista Oskar Groening (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il 4 aprile 2022 su Telegram è stata pubblicata la foto in bianco e nero di un uomo con occhiali e divisa delle SS. L’immagine è accompagnata da un messaggio in cui si legge: «George Soros “SS”. Questo è George Soros. Ricordati questa foto quando i liberali da lui finanziati dovessero chiamarti razzista, fascista o nazista». Si tratta di un’immagine presentata fuori contesto, che veicola una notizia falsa. L’uomo della foto non è l’imprenditore americano di origini ungheresi George Soros, ma Oskar Groening, che ha servito come contabile nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. La fotografia oggetto della nostra verifica è stata pubblicata in due differenti articoli ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il 4 aprile 2022 su Telegram è stata pubblicata la foto in bianco e nero di un uomo con occhiali eSS. L’immagine è accompagnata da un messaggio in cui si legge: «“SS”. Questo è. Ricordati questa foto quando i liberali da lui finanziati dovessero chiamarti razzista, fascista o». Si tratta di un’immagine presentata fuori contesto, che veicola una notizia falsa. L’uomo della foto non è l’imprenditore americano di origini ungheresi, ma, che ha servito comenel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. La fotografia oggetto della nostra verifica è stata pubblicata in due differenti articoli ...

