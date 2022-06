Quando è nato il Pride Month, la storia. Tutte le date del 2022 e gli... (Di mercoledì 1 giugno 2022) Lo slogan usato era chiaro: 'Say it clear, say it loud. Gay is good, gay is proud' ('Dillo in modo chiaro, e gridalo. Essere gay è giusto, essere gay è motivo d'orgoglio'. Lo Stonewall Inn, il locale ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 1 giugno 2022) Lo slogan usato era chiaro: 'Say it clear, say it loud. Gay is good, gay is proud' ('Dillo in modo chiaro, e gridalo. Essere gay è giusto, essere gay è motivo d'orgoglio'. Lo Stonewall Inn, il locale ...

Advertising

La7tv : #dimartedi Debora Serracchiani contro Alessandro Di Battista: 'Nel 2017 chiedeva che l'Italia uscisse dalla Nato. Q… - serracchiani : Nel 2017 Di Battista chiedeva che l'Italia uscisse dalla Nato. Qual’è la sua strategia quando dice che gli ucraini… - GiovaQuez : Berlinguer: 'Come si agisce sulla Russia?' Borgonovo: 'Questa guerra per procura finisce quando gli Usa decidono ch… - DomenicoSortino : RT @valeangelsback: Il grande regista serbo Emir Kusturica ricorda come quando la Nato bombardava il suo paese e venivano uccisi i bambini… - DessiSelvaggia : RT @valeangelsback: Il grande regista serbo Emir Kusturica ricorda come quando la Nato bombardava il suo paese e venivano uccisi i bambini… -