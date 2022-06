Processo Depp - Heard | arriva il verdetto | ' L' attore fu diffamato' Risarcimento milionario - Magazine

Advertising

ilpost : #JohnnyDepp ha vinto il processo contro l’ex moglie #AmberHeard - repubblica : Johnny Depp vince contro Amber Heard nel processo per diffamazione: risarcimento da 15 milioni di dollari - ilpost : Johnny Depp ha vinto il processo contro l’ex moglie Amber Heard - AndyWomenNews : RT @Agenzia_Ansa: Il processo è durato sei settimane durante le quali Depp e la Heard si sono fatti a pezzi a vicenda descrivendo un matrim… - notpetko : Finalmente è finito questa pagliacciata mediatica del processo Depp - Heard in cui a mio parere il più pulito ha minimo 5 kg di rogna. -

Johnnyha vinto ilcontro Amber Heard che è stata condannata per diffamazione. La star di Hollywood ha incolpato l'ex moglie di avergli distrutto la carriera e la reputazione con un editoriale ...Ha vinto Johnny: la ex moglie Amber Heard lo ha diffamato. Dopo circa 12 ore in camera di consiglio la giuria ha finalmente raggiunto il verdetto nelper diffamazione tra Johnnye Amber Heard, che ora dovrà pagare 15 milioni all'ex marito A darne lettura doveva essere la giudice Penney Azcarate del Tribunale di Fairfax , Virginia. Ma ...Johnny suona la chitarra in Gran Bretagna mentre Amber aspetta un verdetto in Virginia. La giuria del processo Depp contro Heard a Fairfax in Virginia ha raggiunto un verdetto che sarà letto alle 15 ...FAIRFAX. Johnny Depp ha vinto il processo contro Amber Heard. L'ex moglie è stata condannata, la giuria di Fairfax in Virginia ha stabilito che "lo ha diffamato". Il verdetto è a favore dell'attore.