Advertising

CorriereCitta : Picchiata e presa a bottigliate mentre passeggiava con le amiche a Trastevere: «Mi hanno aggredita senza motivo» - SiciliaTV : Presa a pugni e schiaffi, e in altre occasioni insultata e offesa, dal marito, e da una conoscente... #denunciati… - YailFee : @Barbara18376087 @autocostruttore Storia politica filo russa, svegliati capra, cosa stracazzo c’entra la storia, so… -

LA NAZIONE

Il post su Instagram: 'La vita è un attimo non abbiate paura' La ragazza ha pubblicato su Instagram la foto del volto tumefatto dopo essere stataa calci in faccia da un cittadino gambiano di ...Strategia comune Se non unadi distanza, poco ci manca. E sembra una linea comune perch dalla ... Con le percentuali indel partito rischiano anche i candidati sindaco di Padova e Verona ... Picchiata e presa a morsi: uomo in cella Presa a pugni e schiaffi, e in altre occasioni insultata e offesa, dal marito, e da una conoscente dell’uomo. Una casalinga, quarantanovenne, di Realmonte, al ...Presa a morsi e a botte, la 27enne finisce in ospedale: "Un anno e mezzo da incubo". La polizia arresta il compagno ...