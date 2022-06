Piazza Affari in rosso, forte calo per lo spread (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Partita positiva, Piazza Affari ha progressivamente perso terreno terminando la seduta in rosso. Dopo i dati relativi all’inflazione di Eurolandia, salita a livelli da record a maggio, oggi i listini continentali hanno dovuto fare i conti con un indice Pmi manifatturiero che nel mese che si è da poco concluso è sceso sui minimi da 18 mesi a 54,6 punti. Tra le poche performance positive del Ftse Mib, che ha chiuso a 24.283,56 punti (-0,9%), troviamo quelle di Stellantis, Leonardo e Pirelli, salite rispettivamente dell’1,74, dell’1,5 e dell’1,06 per cento. Tra i “migliori” di giornata c’è anche Bper Banca (-0,23%) che, insieme al Banco di Sardegna, ha siglato un accordo per la costituzione di una partnership strategica di lungo termine con Nexi (-0,44%). La collaborazione si realizzerà tramite il trasferimento dei ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Partita positiva,ha progressivamente perso terreno terminando la seduta in. Dopo i dati relativi all’inflazione di Eurolandia, salita a livelli da record a maggio, oggi i listini continentali hanno dovuto fare i conti con un indice Pmi manifatturiero che nel mese che si è da poco concluso è sceso sui minimi da 18 mesi a 54,6 punti. Tra le poche performance positive del Ftse Mib, che ha chiuso a 24.283,56 punti (-0,9%), troviamo quelle di Stellantis, Leonardo e Pirelli, salite rispettivamente dell’1,74, dell’1,5 e dell’1,06 per cento. Tra i “migliori” di giornata c’è anche Bper Banca (-0,23%) che, insieme al Banco di Sardegna, ha siglato un accordo per la costituzione di una partnership strategica di lungo termine con Nexi (-0,44%). La collaborazione si realizzerà tramite il trasferimento dei ...

Advertising

News24_it : Le Borse europee frenano con Wall Street, tiene il settore auto. A Milano bene Stellantis - Il Sole 24 ORE - Andrea_V_73 : @oggisettimanale @mariannaaprile @BorsaItalianaIT @DeBortoliF Speriamo di no, Piazza Affari è il simbolo dell finan… - ForexOnlineMeIt : Chiusura in rosso per l'azionario europeo. Giù anche Piazza Affari - Borsa Italiana - sole24ore : ?? #Dollaro forte in attesa del Beige Book, gas a picco in vista della possibile introduzione del cap sui prezzi:… - mariannaaprile : RT @oggisettimanale: «È probabile che la @BorsaItalianaIT vada via da Piazza Affari e lasci lo storico palazzo Mezzanotte. La scultura di #… -