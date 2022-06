Ok Commissione Ue a Croazia nell'euro dal 1 gennaio 2023 (Di mercoledì 1 giugno 2022) La Commissione europea ha dato il suo parere positivo per l'ingresso della Croazia nella zona euro a partire dal primo gennaio 2023. Diventerà il ventesimo Paese ad adottare la moneta unica. La ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 giugno 2022) Lapea ha dato il suo parere positivo per l'ingresso dellaa zonaa partire dal primo. Diventerà il ventesimo Paese ad adottare la moneta unica. La ...

Advertising

maryemanuel7532 : La Croazia è in procinto di adottare la moneta unica a partire dal 2023 dopo aver soddisfatto una serie di criteri… - agenzia_nova : La Commissione #Ue dichiara la #Croazia pronta all’adozione dell’euro dal primo gennaio 2023 - eunewsit : RT @BarBalcani: Per la Commissione Europea la #Croazia è pronta per adottare l'#euro dal primo gennaio 2023. via @eunewsit: - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Commissione Ue: 'Ok a Croazia nell'euro dal primo gennaio 2023' #zagabria #primogennaio2023 #commissioneue #statutode… - BarBalcani : Per la Commissione Europea la #Croazia è pronta per adottare l'#euro dal primo gennaio 2023. via @eunewsit: -