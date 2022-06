Nucleare, esercitazioni russe a nord est di Mosca. E Biden invia missili Himars a Kiev (Di mercoledì 1 giugno 2022) Lo spettro di una guerra su larga scala aleggia ancora sull'Europa. Le forze nucleari russe stanno svolgendo esercitazioni nella provincia di Ivanovo, a nordest di Mosca. Lo riporta oggi... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 1 giugno 2022) Lo spettro di una guerra su larga scala aleggia ancora sull'Europa. Le forze nuclearistanno svolgendonella provincia di Ivanovo, aest di. Lo riporta oggi...

