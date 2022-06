Nations League 2022/2023, la Polonia vince all’esordio: 2-1 col Galles (Di mercoledì 1 giugno 2022) La Polonia inizia la sua stagione in Nations League con i tre punti. Il Galles passa in vantaggio, ma si fa rimontare nella ripresa nel match del gruppo 4 di Leha A. La prima azione da gol della partita è della Polonia e, manco a dirlo, tutto frutto del genio e dello strapotere fisico di Robert Lewandowski. L’attaccante del Bayern Monaco, accostato nelle ultime settimane al Barcellona, fa tutto da solo: protegge palla sulla fascia, sfonda l’opposizione di due difensori e cavalca verso la porta lasciando partire un destro che Grabara respinge in calcio d’angolo. La risposta del Galles è affidata a James che con la solita velocità punta l’area sugli sviluppi di un 3 vs 2 e tenta di chiudere sul primo palo: palla fuori. Più occasioni nella ripresa. E soprattutto più concretezza sotto ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) Lainizia la sua stagione incon i tre punti. Ilpassa in vantaggio, ma si fa rimontare nella ripresa nel match del gruppo 4 di Leha A. La prima azione da gol della partita è dellae, manco a dirlo, tutto frutto del genio e dello strapotere fisico di Robert Lewandowski. L’attaccante del Bayern Monaco, accostato nelle ultime settimane al Barcellona, fa tutto da solo: protegge palla sulla fascia, sfonda l’opposizione di due difensori e cavalca verso la porta lasciando partire un destro che Grabara respinge in calcio d’angolo. La risposta delè affidata a James che con la solita velocità punta l’area sugli sviluppi di un 3 vs 2 e tenta di chiudere sul primo palo: palla fuori. Più occasioni nella ripresa. E soprattutto più concretezza sotto ...

Gazzetta_it : Juve in ansia per #Vlahovic: ha la pubalgia, cura Juve per ripartire al top - Azzurri : #Nazionale ???? ?? #NationsLeague: gli #Azzurri tornano a ‘San Siro’ in occasione del match con l’#Inghilterra del 2… - raspa90 : RT @Fiorentinanews: Mezz'ora in campo per #Zurkowski nella vittoria della #Polonia in #NationsLeague. Solo panchina per due giocatori viola… - Fiorentinanews : Mezz'ora in campo per #Zurkowski nella vittoria della #Polonia in #NationsLeague. Solo panchina per due giocatori v… - CalcioPillole : Nations League, 2-1 dell #Polonia sul #Galles nel gruppo 4 della Lega A. #POLWAL #NationsLeague. -