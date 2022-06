Morti sul lavoro primo quadrimestre 2022, i decessi finalmente diminuiscono ma aumentano gli infortuni (Di mercoledì 1 giugno 2022) MESTRE – “Se il decremento della mortalità sul lavoro rappresenta un dato confortante (-15 % rispetto allo scorso anno), bisogna precisare che in questi numeri sono completamente spariti gli infortuni mortali per Covid. Se nel primo quadrimestre del 2021 ne erano stati conteggiati circa 187, quest’anno, nello stesso periodo, ne sono stati conteggiati circa 10. Questo spiega la forte diminuzione degli infortuni mortali, in contrasto con un netto aumento del 48% delle denunce di infortunio. Sono 261 i lavoratori che hanno perso la vita da Nord a Sud del Paese nel primo quadrimestre del 2022. Più di due Morti sul lavoro al giorno: una tragedia che non conosce fine”. Mauro Rossato, Presidente ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 1 giugno 2022) MESTRE – “Se il decremento della mortalità sulrappresenta un dato confortante (-15 % rispetto allo scorso anno), bisogna precisare che in questi numeri sono completamente spariti glimortali per Covid. Se neldel 2021 ne erano stati conteggiati circa 187, quest’anno, nello stesso periodo, ne sono stati conteggiati circa 10. Questo spiega la forte diminuzione deglimortali, in contrasto con un netto aumento del 48% delle denunce dio. Sono 261 i lavoratori che hanno perso la vita da Nord a Sud del Paese neldel. Più di duesulal giorno: una tragedia che non conosce fine”. Mauro Rossato, Presidente ...

